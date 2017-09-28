Основатель «Playboy» Хью Хефнер завещал похоронить себя рядом с одной из самых известных моделей его журнала — Мэрилин Монро. Еще в далеком 1992 году он выкупил место на кладбище.

Склеп магната расположен рядом с мавзолеем легендарной актрисы на Вествудском кладбище в Лос-Анджелесе, сообщает Metro, Четверть века назад Хефнер заплатил за склеп 75 тысяч долларов. В 2009 году могилу, расположенную напротив захоронения актрисы, продали на аукционе за 4,6 миллиона долларов.

Известный магнат Хью Хефнер скончался в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. Все свое состояние, которое оценивается в 45 млн долларов, он завещал в равных долях четырем детям. Часть имущества отойдет университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям. Молодой вдове – 31-летней Кристал не достанется ничего, кроме личных вещей и драгоценностей.