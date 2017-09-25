Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом среди женщин. 45-летняя спортсменка почувствовала себя плохо на глубине.

Она скончалась в лодке сразу после всплытия в результате развития острой кессонной болезни. Болгарские СМИ отмечают, что Балабанова слишком быстро поднялась с рекордной глубины — за 3,5 часа, а не 5, как планировалось. Спортсменка планировала в сопровождении мужа опуститься на глубину 231 метр. Рекорд в открытой воде составляет 211 метров, в пещере – 221 метр.

Супруг аквалангистки тоже почувствовал себя плохо на глубине. Для декомпрессии другие участники команды около трех часов держали его на глубине 10 м, после чего его госпитализировали на вертолете пожарной службы в больницу города Салоники с симптомами кессонной болезни. Спортсмена поместили в барокамеру, сейчас уже его жизни ничто не угрожает.



