Стало известно, кто победил на выборах в Германии
25 сентября 2017, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
На выборах в бундестаг в Германии победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС.
Согласно последней информации, партийному альянсу удалось набрать 33 процента голосов избирателей. Далее следует Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца, набравшая 20,5 процентов голосов, а третье место заняла партия "Альтернатива для Германии" с результатом 12,6 процента голосов.
Об этом сообщается в официальных предварительных итогах выборов, которые были опубликованы председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером, передают "Известия".