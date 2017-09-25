Стало известно, кто победил на выборах в Германии

На выборах в бундестаг в Германии победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Согласно последней информации, партийному альянсу удалось набрать 33 процента голосов избирателей. Далее следует Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца, набравшая 20,5 процентов голосов, а третье место заняла партия "Альтернатива для Германии" с результатом 12,6 процента голосов.

Об этом сообщается в официальных предварительных итогах выборов, которые были опубликованы председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером, передают "Известия".