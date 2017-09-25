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Стало известно, кто победил на выборах в Германии

25 сентября 2017, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, кто победил на выборах в Германии
фото: pixabay.com

На выборах в бундестаг в Германии победу одержал консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Согласно последней информации, партийному альянсу удалось набрать 33 процента голосов избирателей. Далее следует Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца, набравшая 20,5 процентов голосов, а третье место заняла партия "Альтернатива для Германии" с результатом 12,6 процента голосов.

Об этом сообщается в официальных предварительных итогах выборов, которые были опубликованы председателем Федеральной избирательной комиссии Дитером Заррайтером, передают "Известия".

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