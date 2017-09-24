Министр ДНР, которого накануне пытались взорвать, дал интервью

Министр доходов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев, которого накануне пытались взорвать на проспекте Мира в Донецке, выступил на местном телевидении.

Министр рассказал об экономической ситуации в регионе, а в конце беседы кратко прокомментировал покушение: «Не дождетесь!». Тимофеев высказал мнение, что Украины, как государства, уже не существует, «есть террористическая территория, которая называется «Украина».

Как сообщалось ранее, устранить министра пытались с помощью старой советской мины, установленной на дороге. В итоге пострадали восемь человек, Тимофеев остался жив. Уже к вечеру того же дня исполнители несостоявшегося убийства были задержаны — это шестеро диверсантов из Украины, действовавшие по указанию из Киева, передает «5 канал».