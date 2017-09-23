Размещено видео с места покушения на министра доходов и сборов ДНР
23 сентября 2017, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева — злоумышленники привели в действие осколочную противопехотную мину на пересечении Проспекта мира и улицы Ульриха.
Был подорван автомобиль министра. Тимофеев находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает. При взрыве в центре Донецка пострадали восемь человек.
Об этом сообщается на официальном сайте ДНР. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.
Сайт телеканала «Звезда» опубликовал видео с места, где произошел взрыв машины министра доходов и сборов в ДНР.