Размещено видео с места покушения на министра доходов и сборов ДНР

В Донецке совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева — злоумышленники привели в действие осколочную противопехотную мину на пересечении Проспекта мира и улицы Ульриха.

Был подорван автомобиль министра. Тимофеев находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает. При взрыве в центре Донецка пострадали восемь человек.

Об этом сообщается на официальном сайте ДНР. Место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ДНР и полицией.

Сайт телеканала «Звезда» опубликовал видео с места, где произошел взрыв машины министра доходов и сборов в ДНР.