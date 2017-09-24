В Германии сегодня пройдут выборы в Бундестаг. Победит Меркель?

В Федеративной Республике Германии в воскресенье, 24 сентября, пройдут выборы в Бундестаг. Избирательные участки уже открылись. Своих кандидатов в немецкое правительство выдвинули 42 партии, в том числе консервативный блок ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель.

В выборах смогут принять участие около 61,5 миллиона немцев. Социологи прогнозируют победу Меркель. На пятки наступают социал-демократы и право-популистская партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). АдГ может стать первой правой партией в немецком парламенте в современной истории Германии. НО ХДС/ХСС, и СДПГ ранее заявили, что не войдут в общее правительство с "Альтернативой".

Главным конкурентом Ангелы Меркель называют главу партии социал-демократов Мартина Шульца. На этих выборах он позиционирует себя как защитника социальной справедливости.