У берегов Мексики вновь произошло землетрясение

У западного побережья Мексики в Тихом океане в пятницу, 22 сентября, вновь произошло землетрясение.

Эти неутешительные данные предоставили сегодня в Геологической службе Соединенных Штатов Америки, где отметили, что магнитуда подземных толчков достигала 5,5. Как уточняет ТАСС, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 107 километрах к юго-западу от города Эльдорадо, очаг залегал на глубине около 10 километров.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.