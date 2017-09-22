Порошенко обсудил с Трампом реформы на Украине

В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Петра Порошенко. Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины.

"Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении администрации Белого дома.

Президент США похвалил Порошенко за реформы, которые он проводит на Украине. По словам Трампа, реформы Украины способствуют экономическому росту и оборонным возможностям. Он призвал Порошенко продолжать работать над искоренением коррупции и улучшением бизнес-климата в стране.