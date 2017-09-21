Наряд Мелании Трамп стал причиной злобных насмешек

Наряд супруги президента США Дональда Трампа, который она выбрала для выступления в постпредстве Штатов при ООН, стал причиной злобных насмешек в сети.

Первая леди надела яркое платье цвета фуксии, чтобы встретиться с женами лидеров государств-участников 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На страничках в социальной сети Twitter появились комментарии, в которых говорится о том, что Мелания Трамп зачем-то решила выйти на люди в "бабушкином халате".

Пользователи интернета с наиболее изощренным чувством юмора пишут, что платье женщины напоминает парашют или накидку для посетительниц парикмахерской.