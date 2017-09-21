Совместная следственная группа подписала соглашение по МН17

Расследование авиакатастрофы малазийского «Бинга-777» рейса MH17 вышло на новый уровень. Подписано межправительственное соглашение о взаимопонимании, сообщается на сайте правительства Нидерландов.

В группу по расследованию обстоятельств катастрофы входят пять стран: Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина. В меморандуме указывается на то, что лица, сбившие самолет рейса МН17, будут подвержены уголовному преследованию, сообщает РИА Новости.

Участники группы по расследованию договорились, что виновных в крушении «Боинга» будут судить по законам Голландии, но при активной поддержке мирового сообщества.

Напомним, «Боинг-777» Малазийских авиалиний следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.