Стало известно, что в мире в рабстве сейчас находятся 40 миллионов человек

Жертвами современных форм рабства в настоящий момент являются более 40 миллионов людей во всем мире.

Эти данные предоставили во вторник, 19 сентября, в докладе Международной организации труда, а также австралийской неправительственной организации под названием Walk Free Foundation. Уточняется, что 40,3 миллиона людей находятся в рабстве, кроме того, в мире насчитывается не менее 152 миллионов работающих детей и подростков в возрасте до 17 лет.

Гендиректор МОТ Гай Райдер отметил, что данная информация говорит о том, что миру следует резко усилить "борьбу с этими язвами".