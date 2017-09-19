Порошенко: американский сенат поддержал выделение $500 млн на оборону Украины

Украинский лидер Петр Порошенко сделал во вторник, 19 сентября, важное заявление.

По словам политика, американский сенат поддержал выделение 500 миллионов долларов на оборону и безопасность Украины. Об этом Порошенко написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

В понедельник стало известно, что сенат США утвердил проект оборонного бюджета на будущий финансовый год, общий объем которого составил 692 миллиарда долларов. Согласно документу, украинской стороне полагается сумма 500 миллионов долларов, из которых доступными окажутся лишь 75 миллионов, а на остальные потребуется отдельное разрешение сената.