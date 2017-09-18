В Донецке неизвестные взорвали самодельную бомбу

В Донецке взорвалась самодельная бомба. Соответствующую информацию некоторое время назад распространили правоохранительные органы Донецкой народной республики.

В МВД самопровозглашенного государства рассказали, что взрыв произошел в сточной канаве, конкретный адрес представители ведомства не указали. Пострадали ли в ходе происшествия люди, полиция также не сообщила.

Ранее «Аргументы недели» писали о мощном взрыве, прогремевшем в центре столицы ДНР. В результате случившегося был частично разрушен актовый зал Университета торговли и повреждена библиотека учебного заведения. Инцидент обошелся без пострадавших.