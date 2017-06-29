В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В региональной полиции произошедшее уже назвали терактом. Мощнейший взрыв прогремел на бульваре Шевченко, в самом центре Донецка. Эпицентр взрыва не ясен, но есть сведения, что подорван Университет торговли.

О взрыве на бульваре Шевченко в Донецке сообщает 29 июня РИА Новости со ссылкой на источник в администрации самопровозглашенной ДНР. На месте происшествия в данное время работают спасатели МЧС и оперативники милиции, территория взрыва оцеплена. Известно, что пострадавших нет.

Взрыв разрушил часть актового зала университета и повредил библиотеку. Никто из террористических организаций пока не взял на себя ответственность за взрыв в центре Донецка.