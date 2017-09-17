В Калифорнии готовятся к ядерному удару КНДР

На западном побережье США, а именно в штате Калифорния, начали разрабатывать план на случай ракетного удара со стороны Северной Кореи, а также варианты устранения последствий.

Международный эксперт по безопасности Хал Кемпфер призвал службы здравоохранения, а также чрезвычайные службы штата Калифорния задуматься о ядерной угрозе, исходящей от Пхеньяна. Он заявил, если Северная Корея все-таки и решится на столь страшный шаг, то, вероятнее всего, в качестве объекта для атаки выберет город Лонг-Бич, сообщает The Guardian. По словам Кемпфера, "многие будут убиты, но большой процент населения выживет". Однако им будет грозить опасность и потребуется помощь.

Несмотря на американские санкции, Северная Корея продолжает реализовывать свои права на самооборону (как она это называет). 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности создать ядреные силы.