Ким Чен Ын заявил о скором создании в КНДР ядерных сил

Несмотря на американские санкции, Северная Корея продолжает реализовывать свои права на самооборону (как она это называет). 16 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о готовности создать ядреные силы.

Создание ядерного оружия северокорейская сторона уже не обсуждает: оно у нее есть. Речь теперь идет о формировании в стране собственных ядерных сил. Об этом 16 сентября заявил глава КНДР Ким Чен Ын, пишет «Газета.ру».

Заявление Ким Чен Ына адерсовано по большей части к американской стороне, чтобы заставить ее отказаться от силового решения северокорейского кризиса. При этом глава Северной Кореи еще раз отметил, что его страна не откажется от ракетных и ядерных испытаний.