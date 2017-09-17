Пушков раскритиковал Волкера за высказывания о миротворцах ООН

Российский парламентарий Алексей Пушков подверг жесткой критике слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о московском плане ввода миротворческих сил ООН на территорию Донбасса.

Волкер накануне в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что предложение Москвы является интересным, однако поддерживать его не стал, поскольку данная мера, по его мнению, разделит Украину еще сильнее и никак не решит проблему.

Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter заявил, что спецпредставителю США по Украине следовало бы подумать, каким образом можно обеспечить мир и побудить Киев выполнять минские соглашения, а не критиковать российские идеи.