Жители Одессы взяли в осаду мэрию после гибели детей в сгоревшем лагере

Жители Одессы взяли в осаду здание городской администрации. В эти минуты возле мэрии проходит митинг, причиной которого стал пожар в детском лагере «Виктория».

Как свидетельствуют очевидцы, в акции принимают участие несколько сотен человек, в том числе родители детей, отдыхавших в «Виктории». Митингующие попытались прорваться в здание, однако были остановлены сотрудниками полиции, применившими газ.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что в результате возгорания в детском лагере погибли 3 ребенка. После случившегося выяснилось, что администрацией учреждения были грубо нарушены правила пожарной безопасности.