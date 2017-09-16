Под Одессой погибли дети при пожаре в лагере

На Украине в детском оздоровительном лагере произошло возгорание в одном из корпусов в ночь на 116 сентября. Трое детей считались пропавшими без вести, пока их трупы не были обнаружены на пожарище.

Три ребенка сгорели заживо при пожаре в корпусе оздоровительного лагеря под Одессой, сообщает ТАСС.

Пожар начался в детском лагере «Виктория» приблизительно в 23.30 (время совпадает с московским) 15 сентября. Изначально пропавшими без вести числилось трое детей, но затем стало известно о том, что огнеборцы нашли на пожарище тела двоих детей.

Причины пожара пока не установлены, но известно, что противопожарная сигнализация в корпусе была неисправна и не сработала. Всего в корпусе, где произошло возгорание, находилось 42 ребенка. К настоящему времени пожар ликвидирован.