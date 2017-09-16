Украинский генпрокурор пообещал оставить Саакашвили на свободе

Генпрокурор Украины заявил, что прорвавшемуся на территорию страны Михаилу Саакашвили не грозит уголовное преследование.

Юрий Луценко пообещал, что бывший одесский губернатор арестован не будет. Данную меру применят в отношении сторонников политика, напавших на пограничников и полицейских.

Напомним, Михаил Саакашвили смог пересечь польско-украинскую границу в минувшее воскресенье. Экс-губернатору удалось вернуться в страну благодаря тому, что поддерживающие его активисты прорвали оцепление, выставленное силовиками.

Ранее в субботу стало известно о планах Саакашвили устроить митинг под стенами Верховной Рады.