Сторонники Саакашвили сообщили о его планах прорваться в Раду

Михаил Саакашвили намерен бороться за право выступить в Верховной Раде. Об этом узнали украинские СМИ.

Издание «СТРАНА.ua» пишет, что бывший одесский губернатор запланировал на будущий вторник митинг у стен парламента. В ходе акции Саакашвили потребует предоставления ему возможности выступления в Раде. Источник в окружении политика рассказал журналистам, что настрой у Саакашвили «решительный».

Напомним, Михаил Саакашвили неделю назад смог прорваться на территорию Украины через границу с Польшей. Вернувшись в страну, экс-губернатор посетил несколько украинских городов. Ранее «Аргументы недели» писали, что власти Днепра после приезда Саакашвили отменили запрет на гастроли цирков.