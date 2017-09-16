Порошенко пожелал ввода миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР

Силы ООН необходимо разместить на всей территории Донбасса, неподконтрольной украинским властям. Об этом заявил Петр Порошенко.

Свою позицию по данному вопросу президент Украины озвучил в социальной сети Facebook. По мнению политика, миротворцы должны войти в «оккупированную» часть Донбасса. Кроме того, Порошенко пожелал присутствия контингента ООН на границе Украины и РФ.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что против участия российских военных в миротворческой миссии выступил глава украинского МИД. Павел Климкин признался, что у него «срывает крышу» при мысли о том, что в зоне конфликта будут нести службу миротворцы, представляющие «страну-агрессора».