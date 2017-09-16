Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе

Павел Климкин выступил против размещения российских миротворцев в Донбассе.

Свою позицию по данному вопросу глава МИД Украины озвучил в разговоре с представителями прессы. Климкин заявил, что от подобных предложений у него «срывает крышу». По словам украинского министра, Россия является «страной-агрессором», поэтому участие ее военнослужащих в миротворческой миссии допустить нельзя.

В настоящее время инициатива о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворцев ООН активно обсуждается политиками. Накануне «Аргументы недели» писали, что это предложение раскритиковали власти Луганской народной республики.