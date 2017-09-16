Климкину «сорвало крышу» при мысли о российских миротворцах в Донбассе
16 сентября 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Павел Климкин выступил против размещения российских миротворцев в Донбассе.
Свою позицию по данному вопросу глава МИД Украины озвучил в разговоре с представителями прессы. Климкин заявил, что от подобных предложений у него «срывает крышу». По словам украинского министра, Россия является «страной-агрессором», поэтому участие ее военнослужащих в миротворческой миссии допустить нельзя.
В настоящее время инициатива о вводе в зону конфликта на востоке Украины миротворцев ООН активно обсуждается политиками. Накануне «Аргументы недели» писали, что это предложение раскритиковали власти Луганской народной республики.