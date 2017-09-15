В Минобороны Белоруссии назвали число российских участников учений «Запад-2017»

В белорусском Минобороны рассказали, сколько российских военнослужащих было переброшено на территорию республики для участия в учениях «Запад-2017».

Соответствующую информацию предоставил представитель ведомства Владимир Макаров. По его словам, в Белоруссию из РФ прибыло около 3 тысяч военных. Эта цифра окончательная, ее увеличения ждать не стоит, отметил Макаров.

Напомним, совместные российско-белорусские учения стартовали накануне. Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что армия РФ во время маневров может вторгнуться на Украину. Такие опасения, в частности, высказывал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.