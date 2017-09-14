В четверг, 14 сентября, стартовали стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии.

Учебные мероприятия пройдут на территориях сразу двух государств. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что в учениях "Запад-2017" примут участие около 12,7 тыс. военных, из которых примерно 7,2 тыс. с белорусской стороны, а еще 5,5 тыс. с российской.

Как уточняет ТАСС, маневры состоятся на российских полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в России, на шести белорусских полигонах – Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский, а также на участке местности Дретунь.