В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известно как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

В результате авиакатастрофы погиб полковник Эрик Шульц, служивший на военной базе Red Hаt, сообщают СМИ.

Пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте. Военные не уточнили ни обстоятельства ЧП, ни какую-либо информацию о разбившемся самолете.

Су-27 поставляется на экспорт в десяток с лишним государств стран и мог быть куплен у третьей страны, предполагают журналисты. Разбившийся истребитель мог попасть в Америку из Украины. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на неназванные источники.