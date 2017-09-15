Восемнадцать человек попали в больницы после теракта в лондонском метро

Представитель службы "скорой помощи" Лондона Наташа Уиллс в пятницу, 15 сентября, сообщила о количестве госпитализированных граждан после теракта в метро.

В больницы после инцидента на станции "Парсонс-Грин", согласно последней информации, попали восемнадцать человек. Как уточняет сегодня РИА "Новости", врачи, Столичная полиция, Британская транспортная полиция, а также пожарная служба Лондона делают все возможное, чтобы пострадавшие получили необходимую помощь в полном объеме.

Ранее сегодня стало известно, что взрыв прогремел в час пик. После случившегося в подземке начались паника и давка. Происшествие квалифицируется как теракт.