Появилось видео нового удара российскими «Калибрами» по боевикам ИГ

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен новый удар российскими крылатыми ракетами по боевикам запрещенной в РФ группировки ИГ.

Ролик некоторое время назад был выложен на YouTube-канале министерства обороны. На опубликованных военным ведомством кадрах можно увидеть, как взмывает вверх ракета «Калибр», выпущенная одной из российских подводных лодок.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали, что «Калибры» уничтожили склады и пункты управления исламских радикалов, расположенные в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. На прошлой неделе аналогичный удар по боевикам был нанесен с фрегата «Адмирал Эссен».