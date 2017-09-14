Российские подлодки уничтожили крылатыми ракетами пункты управления ИГ

Российские подводные лодки сегодня атаковали позиции запрещенной в РФ организации ИГ.

В пресс-релизе министерства обороны, который поступил в распоряжение «Аргументов недели», говорится, что удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр». В результате удалось уничтожить пункты управления ИГ и склады, расположенные возле сирийского города Дейр-эз-Зор.

Напомним, на прошлой неделе «Калибрами» по исламистам, воюющим в районе этого населенного пункта, ударил российский фрегат «Адмирал Эссен». В Минообороны считают, что разгром данной группировки боевиков станет стратегическим поражением ИГ на территории Сирии.