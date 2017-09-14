В ЛНР выступили против миротворцев на российско-украинской границе

Власти Луганской народной республики выступили против размещения сил ООН на российско-украинской границе.

С подобным предложением ранее выступил Госдеп Соединенных Штатов. В ЛНР инициатива американских дипломатов понимания не вызвала. Представитель самопровозглашенного государства в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник отметил в эфире радио Sputnik, что от появления миротворцев на границе выиграет только Киев, целью которого является «удушение» республик Донбасса с помощью блокады.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский президент Владимир Путин согласился с размещением миротворческого контингента вне линии соприкосновения в Донбассе.