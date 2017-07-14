Стали известны подробности ЧП с пятью самолетами в аэропорту Сан-Франциско

Канадский комитет по вопросам безопасности на транспорте обнародовал предварительные итоги расследования инцидента с пятью самолетами в аэропорту Сан-Франциско, который мог стать самой крупнейшей авиакатастрофой в истории.

ЧП случилось ночью 7 июля. Самолет канадской авиакомпании, летевший из Торонто, взял курс в аэропорту Сан-Франциско не на посадочную полосу, а на параллельную ей дорожку для руления, где в тот момент находились четыре полностью заправленных самолета с пассажирами. Столкновения удалось избежать благодаря быстрой реакции диспетчера, который дал команду канадскому экипажу вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.



До грандиозной авиакатастрофы оставалось 30 метров. По данным TSB, канадский аэробус, на борту которого находились 140 человек, прервав приземление, пролетел над двумя самолетами на рулежной дорожке на высоте около 30 метров, 65 метров — над третьим и 100 метров — над четвертым.



На сайте liveatc.net опубликована запись переговоров экипажа Airbus 320 с диспетчерами, на которой слышно, как пилот сообщил о "каких-то огоньках" на взлетно-посадочной полосе, которые в действительности, видимо, были теми самыми самолетами на рулежной дорожке. Диспетчер заверил пилота, что полоса свободна. Но через несколько секунд вмешался второй голос, вероятно, одного из пилотов: "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой". Только после этого диспетчер приказал пилоту канадского лайнера прервать приземление. Таким образом, «поправка» пилота, а не бдительность диспетчера, сыграла решающую роль в предотвращении авиакатастрофы. В интересах споскойствия пассажиров им не сообщили, какой трагедии им посчастливилось избежать.



