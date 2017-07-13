Экипаж самолёта авиакомпании Air Canada, допустивший ошибку при посадке в аэропорту Сан-Франциско, не стал сообщать пассажирам об инциденте. Однако некоторые заметили неладное.

Благодаря бдительности диспетчера международного аэропорта Сан-Франциско удалось предотвратить катастрофу, которая могла бы стать самой крупнейшей в истории авиации. Он вовремя заметил, что прилетевший из Торонто самолёт приземляется не на посадочную полосу, а на рулёжную дорожку, на которой в тот момент находились ещё четыре заправленные до отказа лайнера с пассажирами. Диспетчер тотчас отдал команду канадскому экипажу вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.

Один из участников инцидента рассказал CTV News, как их Airbus A320 практически приземлится на четыре других самолета, едва не коснувшись земли, но вдруг резко стал набирать высоту. Приземлившись в аэропорту прибытия, им никто не сказал, что же на самом деле произошло в момент приземления и почему самолет пошел на второй круг.



