В ночь на 7 июля в аэропорту Сан-Франциско произошел инцидент, который мог бы стать самой крупнейшей катастрофой в истории авиации. Его расследованием занимается Федеральное управление гражданской авиации США и авиакомпания Air Canada.



Самолет канадской авиакомпании, летевший из Торонто, взял курс в аэропорту Сан-Франциско не на посадочную полосу, а на параллельную ей дорожку для руления, где в тот момент находились четыре полностью заправленных самолета с пассажирами, сообщает телеканал CBC News. Столкновения удалось избежать благодаря бдительности диспетчера, который вовремя заметил ошибку и дал команду канадскому экипажу вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.