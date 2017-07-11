ИноСМИ нашли связь между сыном Трампа и «российским вмешательством» в выборы

The New York Times продолжает серию разоблачительных статей о сговоре предвыборной команды Трампа с заинтересованными лицами из России. Ранее стало известно, что во время предвыборной кампании отца Дональд Трамп-младший встречался с российским адвокатом.



NYT утверждает, что он был проинформирован об «усилиях правительства России» помочь его отцу выиграть президентские выборы. Якобы письмо такого содержания он получил перед встречей с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая, как предполагалось, имеет компромат на соперницу Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.



Электронное письмо было отправлено Трампу-младшему PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, который организовывал эту встречу по просьбе своего московского клиента, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. В этом Reuters признался сам Голлстоун. Однако изданию не известно, связан ли обещанный компромат со взломом сервера национального комитета Демократической партии.



Накануне Трамп-младший признал, что пошел на встречу, поскольку заинтересовался обещаниями предоставить компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но конечная цель встречи с российским адвокатом была совсем иной.



