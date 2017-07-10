Сын Трампа признался, чем была вызвана закрытая встреча с российским адвокатом

Ранее в иностранной прессе всплыла информация о том, что близкое окружение Дональда Трампа – его старший сын, зять и советник – тайно встречались с российским адвокатом Наталией Весельницкой, близкой к Кремлю.

Это произошло спустя две недели после выдвижения Дональда Трампа в кандидаты на пост президента США. Закрытая встреча в Trump Tower получила огласку после того, как Джерад Кушнер подал отчет о благонадежности, необходимый для доступа к секретным данным. Согласно требованиям, контакты с иностранными гражданами подлежат обязательному раскрытию.

Изначально сообщалось, что стороны обсуждали программу усыновления российских детей гражданами США, которая была на тот момент приостановлена. Однако источники The New York Times (NYT) узнали тот предлог, который сподвиг Дональда Трампа-младшего согласиться на эту встречу. Ему обещали предоставить некий компромат на Хиллари Клинтон, которая была соперницей его отца в прошлогодней президентской кампании.

Трамп-младший подтвердил NYT, что во время встречи "женщина заявила о наличии у нее информации о том, что некие лица, связанные с Россией, финансировали Национальный комитет Демократической партии и поддерживали Клинтон", но она не смогла предоставить конкретных доказательств. "Быстро стало ясно, что она не обладала значащей информацией", - рассказал изданию сын президента. После этого юрист сменила тему разговора на обсуждение программы усыновления российских детей. По словам Трампа-младшего, это и являлось изначальной целью беседы, а утверждения о наличии компромата на Клинтон были лишь предлогом для встречи.



