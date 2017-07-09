Изданию «The New York Times» стало известно, что спустя две недели после выдвижения Дональда Трампа в кандидаты на пост президента США, его старший сын встречался в Trump Tower с адвокатом из России Наталией Весельницкой.



При этом NYT утверждает, что у Весельницкой есть «связи с Кремлем». Помимо Дональда Трампа-младшего на встрече в 2016 году также присутствовали зять и нынешний старший помощник нынешнего главы Белого дома - Джаред Кушнер и Пол Манафорт, экс-советник Виктора Януковича, возглавлявший предвыборную кампанию американского миллиардера. Американцы обсуждали с российским адвокатом приостановку программы по усыновлению российских детей.



Факт имевшей место беседы в июне прошлого года подтвердили изданию представители Кушнера и Трампа-младшего. Встреча в Trump Tower получила огласку после того, как Кушнер подал отчет о благонадежности, необходимый для доступа к секретным данным. Согласно требованиям, контакты с иностранными гражданами подлежат обязательному раскрытию.



Адвокат Весельницкая большая противница «закона Магнитского», согласно которому против ряда россиян, причастных, по мнению американской стороны, к смерти аудитора Сергея Магнитского, были введены санкции. В качестве ответных мер в 2013 году Россия ввела так зазываемый «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских детей.



