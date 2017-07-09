Порошенко назвал себя самым заинтересованным человеком в снятии санкции с России

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье заявил, что больше других заинтересован в снятии западных санкций с России. Но при определенных условиях.

Украинский президент рассказал, что она с Тиллерсоном очень детально говорили о санкциях и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, обсуждений о снятии санкций с России не будет.

Порошенко подчеркнул, что больше других заинтересован в снятии антироссийских санкций. "Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому ", — цитирует РИА Новости Порошенко.