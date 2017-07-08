Королева Елизавета II запретила своему внуку жениться на актрисе

Королева Великобритании Елизавета II запретила своему внуку, принцу Гарри, жениться на актрисе Меган Маркл. Британские СМИ писали о романе 32-летнего принца Гарри и 35-летней американской актрисы.

Гарри познакомил возлюбленную со своим отцом принцем Чарльзом и супругой брата герцога Кэмбриджского Уильяма герцогини Кэтрин Миддлтон. Им 35-летняя Меган понравилась. Стало известно, что принц собирается сделать предложение избраннице во время их совместного путешествия в Африку.

Но королева считает, что Меган не может породниться с королевской семьей, так как не имеет благородного происхождения, иностранка и самое главное - была официально замужем.

Напомним, сын королевы принц Чарльз после смерти принцессы Дианы женился на разведенной женщине.