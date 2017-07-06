Встреча Путина и Трампа в рамках G20 продлится около часа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцатки" продлится более часа. Российский и американский лидеры встретятся в пятницу, 7 июля, во второй половине дня.

Ранее был составлен график мероприятий в рамках саммита G20, - сообщили РИА Новости и Интерфакс.

Предполагается, что Владимир Путин и Дональд Трамп в немецком Гамбурге обсудят ситуацию в Сирии и на Украине.

После встречи с Трампом у российского президента намечена встреча с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Аргументы недели" писали, что канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что не намерена быть посредником между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.