Меркель не собирается быть посредником между Путиным и Трампом на саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20.

Немецкий канцлер пояснила, что у Германии и Европейского союза есть своя позиция по различным вопросам, в том числе по ситуации на Украине. Ангела Меркель отметила, что роль принимающей стороны саммита "Большой двадцатки" заключается в нахождении компромиссов.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что рассчитывает организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на G20.

"Аргументы недели" писали, что на предстоящую встречу Путина и Трампа возлагаются большие надежды, поскольку это будет их первый личный контакт. Но у американских дипломатов есть опасения.