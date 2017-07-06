Перед саммитом G20 в Гамбурге неизвестные подожгли автосалон

В ночь на четверг, 6 июля, в Гамбурге неизвестные подожгли автомобили премиальной марки Porsche на парковке автосалона.

Согласно последней информации, восемь машин сгорели практически до тла. Сотрудники полиции утверждают, что случившееся является намеренным поджогом и, вероятно, напрямую связано с проведением саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Преступников найти пока не удалось, передает ТАСС.

Напомним, что встреча лидеров G20 состоится 7-8 июля, однако делегации начнут прибывать в город уже сегодня. Ранее сообщалось, что во время саммита не исключены массовые протесты.