Во время наводнения в Японии без вести пропали 22 человека

Японский остров Кюсю переживает стихийное бедствие из-за наводнения, вызванного обильными осадками, которые не утихают с начала недели. Около 550 тыс. жителей получили приказы об эвакуации.

Из-за ливней на острове происходят разливы рек и многочисленные оползни. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от транспортного сообщения. Большая вода уносит людей и машины. В настоящее время известно о 22 пропавших без вести, сообщает Mainichi.

Менее двух лет назад в Японии произошло наводнение, во время которого погибли пять человек. Тогда от стихии больше всех пострадал город Йосо, который наполовину оказался смыт после прорыва дамбы.