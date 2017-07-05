Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум

Группа из четырех арабских государств, направившая Катару свой ультиматум, получила ответ. Срок ультиматума был продлен по просьбе эмира Кувейта, выступающего посредником в переговорах.

Совещание по ситуации с Катаром пройдет сегодня в Каире, после чего Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подготовят совместный ответ.



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Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже к ним присоединились Ливия, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Коморские Островова. Во вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.

Среди них значились следующие: разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира", выдать всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме, и предоставить подробный отчет о финансировании иностранных деятелей оппозиции.