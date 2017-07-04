Трамп и Меркель обсудили повестку саммита G20

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону повестку предстоящего саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Они также намерены встретиться накануне его открытия, 6 июля.



В Белом доме отметили, что Трамп и Меркель провели «обстоятельные дискуссии», в том числе, по вопросам изменения климата.

Трамп также обсуждал повестку с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. А президент России Владимир Путин 30 июня обсудил по телефону с госпожой Меркель меню торжественного ужина на саммите «большой двадцатки». Помимо предстоящего мероприятия, они также обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы, связанные с Парижским соглашением об изменении климата.



