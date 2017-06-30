Лавров: Путин и Трамп хотят преодолеть ненормальность отношений России и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о начале подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дипломатическим каналам.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после обсуждение на "Примаковских чтениях"» с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером внешней политики двух стран заявил, что российский и американский лидер отстаивают национальные интересы своих государств.

По мнению Лаврова, у Путина и Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях, - передает РБК. Как считает глава МИД России, "было бы ошибкой сохранять эту ненормальность", из-за сложившихся отношений между РФ и США сейчас страдают многие. Лавров выразил надежду, что "возобладает" прагматизм и реализм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин и Трамп встретятся в Гамбурге на саммите G20, и вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретном формате, - сообщает РИА Новости.