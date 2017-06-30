Меркель объяснила свое голосование против гей-браков

Ангела Меркель рассказала журналистам, почему она проголосовала против легализации в Германии однополых семейных союзов.

Канцлер ФРГ заявила, что в данном вопросе необходимо опираться на Конституцию страны. В Основном законе Германии, как известно, написано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

Стоит отметить, что однопартийцы Меркель из Христианско-демократического союза придерживаются другого мнения. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что представители ХДС поддержали инициативу своих оппонентов социал-демократов по легализации однополых браков в Германии. Соответствующий законопроект был принят сегодня утром в Бундестаге.