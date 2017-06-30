Меркель объяснила свое голосование против гей-браков
30 июня 2017, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Ангела Меркель рассказала журналистам, почему она проголосовала против легализации в Германии однополых семейных союзов.
Канцлер ФРГ заявила, что в данном вопросе необходимо опираться на Конституцию страны. В Основном законе Германии, как известно, написано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.
Стоит отметить, что однопартийцы Меркель из Христианско-демократического союза придерживаются другого мнения. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что представители ХДС поддержали инициативу своих оппонентов социал-демократов по легализации однополых браков в Германии. Соответствующий законопроект был принят сегодня утром в Бундестаге.