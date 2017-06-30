Немецкий Бундестаг легализовал однополые браки

Немецкие депутаты разрешили гомосексуалистам вступать в официальные браки. Соответствующий законопроект был принят в Бундестаге сегодня.

Документ, предусматривающий легализацию однополых семейных союзов в Германии, вынесли на рассмотрение парламента социал-демократы. Их оппоненты из Христианско-демократического союза изначально собирались голосовать против законопроекта, однако изменили свою позицию после того, как к ним обратилась лидер ХДС Ангела Меркель. Меркель призвала однопартийцев голосовать по «зову совести».

В итоге решение о легализации ЛГБТ-браков было одобрено большинством голосов. «За» высказались почти 400 парламентариев.