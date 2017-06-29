Бывший президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук прокомментировал свой побег. Пока кратко, но в скором времени обещал провести брифинг и ответить на вопросы журналистов.



По его утверждению, он покинул республику из-за готовящегося на него покушения. На своей странице в Facebook Шевчук сообщил, что по пути из Тирасполя в Рыбницу его начали преследовать черные джипы, которые, как удалось ему выяснить «по горячим каналам», принадлежат сотрудникам службы безопасности «Шериф». По утверждению экс-президента, его «заказал» владелец этого холдинга Виктор Гушан.



Также Евгений Шевчук опроверг информацию о том, что он покинул непризнанную республику на подводной лодке. Он подробно обрисовал свой маршрут: в Дубоссарском районе он пересел в такси и выехал в сторону Молдовы.



Бывший президент бежал из Приднестровья после того, как ему были вручены документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишении иммунитета. Шевчук утверждает, что мнимым свидетелям заплатили за показания против него деньги.

Ранее парламент Приднестровья снял неприкосновенность с экс-президента непризнанной республики. Шевчука подозревают в хищении бюджетных 7,5 млн долларов, получении "откатов", контрабанде алкоголя. Против бывшего президента Приднестровья заведено пять уголовных дел.



