Украинская прокуратура попросит NASA проследить за возведением Крымского моста

Украинская прокуратура намерена обратиться в NASA, чтобы попросить его сотрудников проследить за строительством Россией Крымского моста.

На сайте ведомства говорится, что NASA и другие иностранные организации должны будут проверить, как российские строители соблюдают требования экологической безопасности. Также в прокуратуре отметили, что лица, причастные к возведению объекта, должны быть привлечены к ответственности за свою деятельность.

Ранее в среду «Аргументы недели» процитировали заявление депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, который удивился тому, что проживающие в российском Крыму украинцы не развязали на полуострове партизанскую войну.