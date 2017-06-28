Депутат Рады удивился отсутствию в Крыму украинских партизан

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук выразил удивление тем, что украинцы не развязали партизанскую войну в российском Крыму.

С соответствующим заявлением Мосийчук выступил в эфире украинского телевидения. Парламентарий считает, что после присоединения Крыма к РФ проживавшие на полуострове граждане Украины должны были сформировать в горных районах партизанские отряды.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума весной 2014 года. В Киеве итоги плебисцита не признали и объявили полуостров оккупированной территорией. Ранее «Аргументы недели» писали, что Украина обвинила Россию в изменении демографического состава Крыма.